В Польше ищут доказательства причастности нациста Хунки к геноциду поляков

Следователи проверяют сотни томов материалов, собранных в рамках расследования преступлений дивизии СС "Галиция"

ТАСС, 27 сентября. Комиссия по расследованию преступлений против народа Института национальной памяти Польши ищет в архивах доказательства причастности украинского нациста Ярослава Хунки к убийству около 800 поляков в 1944 году в городе Гута Пеняцкая и к другим преступлениям времен Второй мировой войны. Об этом сообщил Польскому агентству печати пресс-секретарь института Рафал Лешкевич.

Следователи проверяют сотни томов материалов, собранных в рамках расследования преступлений дивизии СС "Галиция". "Независимо от этого исследования прокурор предпримет шаги, связанные с получением иностранной правовой помощи с целью получения информации, касающейся Хунки", - указал Лешкевич. По его словам, в момент въезда в Канаду он должен был представить миграционным службам сведения о себе.

Польские следователи намерены искать информацию о Хунке и в архивах других стран. "Возможно, данные о нем есть в украинских архивах. Недавно в рамках оказания правовой помощи украинцы передали нам документы, касающиеся преступлений в Гуте Пеняцкой", - указал представитель института.

Как считает Лешкевич, дело Хунки напоминает дело Ивана Демьянюка - бывшего украинского охранника в немецких концлагерях, который после войны скрылся в США, но был депортирован в Германию и осужден. Если в Варшаве найдут доказательства вины Хунки, Польша намерена направить властям Канады запрос о его выдаче. Во вторник министр национального образования и науки республики Пшемыслав Чарнек заявил, что принял меры, направленные на возможную экстрадицию 98-летнего Хунки, служившего в дивизии СС "Галиция" ("Галичина").

Агентство Associated Press опубликовало фотографии, на которых видно, что во время выступления президента Украины Владимира Зеленского в парламенте Канады 22 сентября собравшиеся приветствовали Хунку. В МИД РФ заявили, что публичное восхваление нациста "как нельзя лучше характеризует правящий режим премьера Джастина Трюдо", российская же сторона не намерена "мириться с тем, как канадские либералы заигрывают с нацизмом".