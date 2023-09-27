Лидер оппозиции Канады заявил, что репутация страны подорвана из-за скандала с нацистом

Телеканал CBC News сообщил, что Пьер Пуальевр назвал произошедшее "большим дипломатическим конфузом"

ОТТАВА, 27 сентября. /ТАСС/. Парламентская оппозиция Канады заявила, что репутация страны пошатнулась из-за приглашения украинского националиста Ярослава Хунки в парламент, и выразила недовольство тем, что премьер-министр страны Джастин Трюдо два дня не давал комментариев по поводу случившегося. Об этом сообщил канадский телеканал CBC News.

"Где премьер-министр? Почему он прячется?<...> Репутация нашей страны подорвана. Выйдет ли он и извинится ли за тот беспорядок, который он сам помог учинить?" - цитирует телеканал заявление лидера канадской оппозиции Пьера Пуальевра, который назвал произошедшее "большим дипломатическим конфузом". По его словам, "в кофейнях, в спортзалах, на предприятиях и в залах заседаний по всему миру читают об этом масштабном и скандальном позоре, который произошел на глазах либерального спикера парламента и премьер-министра от той же партии". "И при этом он [Трюдо - прим. ТАСС] даже не может появиться на работе. Где он? Почему он прячется?" - задался вопросом Пуальевр.

Как отмечает телеканал, 26 сентября во время встречи представителей правительства и парламентской оппозиции со спикером Палаты общин Энтони Ротой для обсуждения случившегося, премьер-министр находился в столице Канады на заседании кабинета министров. Но в парламенте Трюдо не появился, а сразу после совещания с членами правительства направился в Торонто, чтобы "побеседовать у камина" с представителями концерна по производству автозапчастей.

26 сентября спикер Палаты общин Энтони Рота, пригласивший на заседание украинского националиста, заявил об уходе в отставку. По данным CBC News, выборы нового депутата пройдут 3 октября. Его обязанности временно будет исполнять депутат от Квебекского блока Луи Пламондон.

Ранее агентство Associated Press опубликовало фотографии, на которых видно, что во время выступления лидера Украины Владимира Зеленского в парламенте Канады 22 сентября собравшиеся приветствовали 98-летнего украинского националиста, в годы Второй мировой войны служившего в 1-й украинской дивизии, получившей также известность как дивизия СС "Галиция" ("Галичина"). Подпись под одним из снимков гласит: "Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Канады Джастин Трюдо приветствуют Ярослава Хунку, который служил в 1-й украинской дивизии во время Второй мировой войны, а затем эмигрировал в Канаду".