Баку призвал армян Карабаха не покидать места своего жительства

МИД Азербайджана также призвал армян стать частью азербайджанского общества

БАКУ, 28 сентября. /ТАСС/. МИД Азербайджана призвал армян Нагорного Карабаха не покидать места своего жительства и стать частью азербайджанского общества.

"Мы призываем армянских жителей не покидать места своего жительства и стать частью мультиэтнического азербайджанского общества", - говорится в заявлении внешнеполитического ведомства.

При этом МИД подчеркнул, что если какой-то сегмент армянского населения не хочет жить в рамках законодательства и власти Азербайджана и не желает им подчиняться, то Баку "не может принудить их к этому".

В Баку призвали Ереван устранить препятствия процессу реинтеграции армян для установления мира и безопасности в регионе и "сфокусироваться на успешном завершении переговоров по мирному соглашению, основанному на территориальной целостности и суверенитете двух стран".

Ранее МИД Азербайджана также заявил, что власти страны не имеют отношения к решению части армянского населения Нагорного Карабаха переехать в Армению или другую страну и готовы создать им условия для лучшей жизни.