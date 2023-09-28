Reuters: США развернут на Южном Кавказе группу реагирования на стихийные бедствия

По данным агентства, американские специалисты займутся оценкой ситуации, определением приоритетных направлений для наращивания помощи, а также налаживанием сотрудничества с партнерами для оказания поддержки

ВАШИНГТОН, 28 сентября. /ТАСС/. США на фоне ситуации в Нагорном Карабахе развернут на Южном Кавказе группу реагирования на стихийные бедствия. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на имеющееся в его распоряжении заявление главы Агентства по международному развитию (USAID) Саманты Пауэр.

Как отмечает агентство, соответствующее заявление будет опубликовано в четверг. Пауэр намерена обратить внимание на то, что обострение ситуации в Нагорном Карабахе "еще более усугубило и без того тяжелую гуманитарную ситуацию".

На этом фоне глава USAID сообщит о "развертывании на Южном Кавказе группы реагирования на стихийные бедствия, которая будет координировать гуманитарные усилия США". В числе прочего американские специалисты займутся оценкой ситуации, определением приоритетных направлений для наращивания помощи, а также налаживанием сотрудничества с партнерами для оказания поддержки, указывает агентство.