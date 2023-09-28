28 сентября, 17:25,
обновлено 28 сентября, 18:12

Минск заявил временному поверенному в делах Польши протест в связи с нарушением границы

Наталия Федосенко/ ТАСС
Здание МИД Белоруссии
© Наталия Федосенко/ ТАСС

МИД Белоруссии потребовал "незамедлительно провести объективное расследование" инцидента с вертолетом

МИНСК, 28 сентября. /ТАСС/. Белоруссия заявила решительный протест временному поверенному в делах Польши в стране Мартину Войцеховскому в связи с нарушением польским вертолетом границы. Об этом сообщили в пресс-службе МИД Белоруссии.

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"В МИД вызван временный поверенный в делах Республики Польша в Республике Беларусь Мартин Войцеховский. Польскому дипломату был заявлен решительный протест в связи с очередным фактом нарушения [границы] польским вертолетом 28 сентября", - говорится в заявлении.

При этом Минск потребовал "незамедлительно провести объективное расследование данного инцидента и информировать белорусскую сторону о его результатах, а также принять исчерпывающие меры для исключения повторения подобных происшествий в будущем".

В МИД подчеркнули, что факт нарушения польским вертолетом воздушного пространства республики был зафиксирован средствами объективного контроля. "В этой связи обращено внимание, что замалчивание и отрицание очевидного факта будет выглядеть откровенно нелепо со стороны руководства Польши", - отметили в ведомстве.

Ранее пресс-служба белорусского Минобороны сообщила, что польский вертолет дважды нарушил границу Белоруссии. Информация, как уточнили в ведомстве, подтверждена "данными объективного контроля". Оперативное командование Вооруженных сил Польши опровергло заявления Минска о нарушении польским вертолетом границы Белоруссии. 

Теги:
БелоруссияПольша
© Информационное агентство ТАСС
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