29 сентября, 01:18

Лидер оппозиции Канады заявил, что Трюдо в мире считают клоуном из-за скандала с нацистом

Пьер Пуальевр напомнил, что канадскому премьеру потребовалось пять дней, чтобы принести извинения за инцидент

ОТТАВА, 29 сентября. /ТАСС/. Лидер оппозиционной Консервативной партии Канады Пьер Пуальевр утверждает, что весь мир считает премьер-министра страны Джастина Трюдо клоуном из-за скандала с чествованием в канадском парламенте нациста из дивизии СС "Галиция" (также известна как "Галичина") Ярослава Хунки (Гуньки).

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"На мировой арене премьер-министра считают клоуном. Независимо от того, обвиняете ли вы его или либерального спикера (экс-спикер Палаты общин Энтони Рота, который ушел в отставку 26 сентября из-за скандала - прим. ТАСС) в том, что он приветствовал нациста в Палате общин, мы все согласны с тем, что ему потребовалось пять дней [для того, чтобы принести извинения]", - заявил политик, выступая в четверг в парламенте страны.

Пуальевр также утверждал, что для Трюдо важнее собственная репутация, чем защита национальных интересов. 

Теги:
КанадаТрюдо, Джастин
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