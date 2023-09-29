СМИ: армии Тайваня и США отрабатывали взаимодействие частей ПВО на Палау

Газета Taipei Times ранее сообщала, что в ходе учений применялись ЗРК MIM-104F Patriot PAC-3

ГОНКОНГ, 29 сентября. /ТАСС/. Вооруженные силы Тайваня и США в ходе совместных учений с применением зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) Patriot на Палау могли отрабатывать обмен информацией между частями противовоздушной обороны (ПВО). Об этом сообщило Центральное информационное агентство Тайваня.

Ранее газета Taipei Times со ссылкой на источники сообщила, что в ходе учений применялись ЗРК MIM-104F Patriot PAC-3. В то же время научный сотрудник Института национальной безопасности и обороны Тайваня Су Цзыюнь, мнение которого приводит агентство, отметил, что в ходе учений, по всей вероятности, применялась другая модификация ЗРК Patriot - MIM-104D/E PAC-2.

Он указал, что в ходе учений тайваньские военные и военнослужащие 38-й артиллерийской бригады ПВО Сухопутных войск США могли отрабатывать обмен информацией и совместные действия.

Научный сотрудник Института национальной обороны Тайваня Шу Сяохуан отметил, что место учений - Палау - выбрано неслучайно. Он указал, что обычно тайваньские военные проводят испытания ракетного оружия на базе Цзюпэн. Однако из-за того, что в воздушном пространстве и акватории вокруг Тайваня присутствует большое количество самолетов гражданской авиации и торговых судов, военным острова необходимо заранее публиковать соответствующие предупреждения. После этого Народно-освободительная армия Китая направляет в указанные районы свои корабли и авиацию для сбора разведданных.

Республика Палау, расположенная в Филиппинском море Тихого океана, является одной из немногих стран мира, которая поддерживает официальные дипломатические отношения с Тайванем. 25 сентября президент Палау Сурангел Уиппс сообщил газете Nikkei, что США и Палау ведут переговоры о размещении ЗРК Patriot на территории тихоокеанского государства для противостояния Китаю. Кроме того, США намерены разместить на территории Палау радиолокационную станцию к 2026 году.

Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года, когда туда бежали остатки сил Гоминьдана во главе с Чан Кайши (1887-1975), потерпев поражение в гражданской войне в Китае. Пекин считает Тайвань одной из провинций КНР.