Генерал Браун вступил в должность главы Комитета начштабов ВС США

До недавнего времени он занимал пост начальника штаба ВВС США

ВАШИНГТОН, 29 сентября. /ТАСС/. Генерал Чарльз Браун официально вступил в должность председателя Комитета начальников штабов (КНШ) Вооруженных сил (ВС) США. Торжественная церемония ухода в отставку с этого поста генерала Марка Милли и передачи им полномочий Брауну состоялась с участием президента США Джо Байдена и шефа Пентагона Ллойда Остина на военной базе Майер - Хендерсон Холл в пригороде Вашингтона Арлингтоне (штат Вирджиния).

Браун являлся до недавнего времени начальником штаба ВВС США. В прошлом он занимал командные должности в Европе, на Ближнем Востоке и в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Родившийся в 1962 году Браун - потомственный военный. Являлся участником боевых действий. На действительной военной службе состоит с 1984 года. В 2018-2020 годах Браун командовал ВВС США на Тихом океане. В 2016-2018 годах был заместителем главы Центрального командования американских ВС, в зону оперативной ответственности которого входит в первую очередь Ближний Восток. В 2014-2015 годах отвечал за ядерное сдерживание в ВВС США в Европе.

Председатель КНШ не осуществляет оперативное управление ВС США. Занимающее этот пост лицо считается высшим американским военачальником и главным военным советником президента США.