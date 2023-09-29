В США не связывают перестрелку в Косове с действиями Сербии и России

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что расследование произошедшего продолжается и Соединенные Штаты ожидают участия в нем сербских властей

ВАШИНГТОН, 29 сентября. /ТАСС/. Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби не стал прямо связывать обострение в Косове с действиями Сербии или России.

"Расследование продолжается. Мы уважаем этот процесс и хотим, чтобы в нем участвовали также сербские власти. Я также хочу сказать, что масштабы этой атаки, количество единиц техники, тип вооружений очевидно указывают на достаточно высокий уровень подготовки и ресурсов. Именно масштабы произошедшего вызывают беспокойство, непохоже, что это была группа случайных людей, действовавших без подготовки", - сказал он, отвечая на вопрос, видят ли США признаки причастности Сербии или России к росту напряженности в Косове.

На дополнительный вопрос, что якобы ответственность за перестрелку на прошлых выходных взяли на себя некие просербские силы, Кирби заявил: "Я остановлюсь на том, что уже сказал".

Президент Сербии Александар Вучич в ходе обращения к нации вечером 24 сентября заявил, что представители Сил НАТО для Косова (KFOR) фактически дали премьер-министру самопровозглашенной республики Альбину Курти карт-бланш на убийство сербов в ходе инцидента на севере Косова, где были убиты четыре гражданина Сербии. По его словам, представители KFOR помогали полиции самопровозглашенного Косова в операции против местных сербов.

Ранее Курти опубликовал фотографии вооруженных людей в масках, утверждая, что они напали на полицейских при поддержке сербских властей. Он сообщал, что правоохранительные органы Косова проводят операцию по задержанию подозреваемых. По словам Курти, в ночь на 24 сентября одного силовика убили, а второй получил ранения. Позднее Вучич сообщил, что полицейские подразделения непризнанного Косова убили трех сербов и тяжело ранили двух, позднее умер еще один человек. По словам президента Сербии, после произошедшего Белград никогда не признает независимость края.