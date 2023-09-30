Венгрия считает недостаточным решение Украины о банке OTP

Как отметил пресс-секретарь венгерского МИД Мате Пацолай, Будапешт не будет поддерживать предоставление Киеву военной помощи со стороны Евросоюза

БУДАПЕШТ, 30 сентября. /ТАСС/. Венгрия считает недостаточным решение Украины о временном приостановлении статуса банка OTP как "международного спонсора войны" и поэтому по-прежнему не будет поддерживать предоставление Киеву военной помощи со стороны Евросоюза. Об этом заявил пресс-секретарь венгерского министерства иностранных дел и внешнеэкономических связей Мате Пацолай.

"В связи с временным приостановлением Национальным агентством по предотвращению коррупции (НАПК) Украины статуса банка OTP как "международного спонсора войны" никаких существенных изменений не произошло. Позиция Венгрии ясна: до тех пор, пока OTP не будет исключен из этого списка, Венгрия не будет участвовать в дальнейшем финансировании Евросоюзом поставок вооружений на Украину", - заявил пресс-секретарь МИД информационному агентству MTI.

29 сентября НАПК Украины объявило, что приостанавливает статус крупнейшего венгерского банка OTP и пяти греческих судоходных компаний как фигурантов списка "международных спонсоров войны", в который они были ранее внесены за сотрудничество с Россией. При этом НАПК выразило надежду на то, что такое решение приведет к разблокированию Венгрией транша ЕС в размере €500 млн на военную помощь Украине, а также исключит возможность блокирования Грецией очередного пакета санкций ЕС в отношении России. Украинское агентство дало понять, что окончательно исключит эти предприятия из своего списка только тогда, когда они прекратят деловые связи с Россией.

НАПК включило в перечень "международных спонсоров войны" венгерский банк OTP, имеющий 3 млн клиентов, весной, а пять греческих компаний - летом текущего года. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто потребовал от Киева исключить OTP из "черного списка" и предупредил, что пока этого не произойдет, Венгрия не будет даже обсуждать выделение Евросоюзом военной помощи Украине. Из-за этого ЕС на своем заседании в Толедо в конце августа не смог предоставить Украине очередной транш военной помощи на €500 млн.