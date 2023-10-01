Bloomberg: Трамп планирует явиться на слушание в суде Нью-Йорка по делу о мошенничестве

Ожидается, что бывший президент США прибудет со своими адвокатами

НЬЮ-ЙОРК, 1 октября. /ТАСС/. Бывший президент США Дональд Трамп планирует на следующей неделе приехать в Нью-Йорк и лично присутствовать на судебном слушании по гражданскому делу о мошенничестве, по которому он и его компания Trump Organization проходят ответчиками. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

Начало рассмотрения дела по существу намечено на понедельник, 2 октября. Как ожидается, Трамп прибудет на слушание со своими адвокатами.

В суде готовы обеспечить дополнительные меры безопасности в связи с приездом бывшего американского лидера и работают с полицией Нью-Йорка над этим вопросом, указывает агентство. Отмечается, что Трамп также планирует дать показания в суде, однако сделает это позднее.

Иск нью-йоркской прокуратуры в отношении Трампа и его компании в рамках гражданского дела о мошенничестве был направлен в суд в сентябре 2022 года. По версии прокурора штата Летиции Джеймс, компания предоставляла неверные сведения о стоимости активов, чтобы получить более благоприятные условия по кредитам и страховке. По мнению прокуратуры, стоимость активов была завышена на сумму от $2,23 млрд до $3,6 млрд. В частности, как настаивает прокуратура, была завышена стоимость поместья Трампа во Флориде, его апартаментов в небоскребе Trump Tower на Манхэттене, некоторых офисных зданий и полей для игры в гольф. Защита Трампа настаивает на том, что обвинения безосновательны, а цена собственности могла со временем измениться по различным причинам.

Разбирательства по этому делу завершатся, как ожидается, в декабре. Гражданские дела не предусматривают тюремного заключения и каких-либо ограничений на политическую деятельность.