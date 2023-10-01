В КНДР заявили, что враждебность США к Пхеньяну и Москве пересекла красную черту

Заместитель министра иностранных дел республики Им Чхон Ир отметил, что альянс Соединенные Штаты - Япония - Южная Корея, а также НАТО являются "раковыми опухолями" для международного порядка

ТОКИО, 1 октября. /ТАСС/. Враждебность Вашингтона, направленная в сторону дружеских отношений между Москвой и Пхеньяном, "перешла красную черту". Об этом заявил заместитель министра иностранных дел КНДР Им Чхон Ир.

"Несправедливая и возмутительная враждебность США в сторону традиционно дружеских отношений и сотрудничества между КНДР и Россией, а также попытки вмешаться в них перешли красную черту", - приводит его слова Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК). Замминистра подчеркнул, что отношения Москвы и Пхеньяна являются мощным оплотом и стратегическим опорным пунктом защиты мира, сдерживающим "произвол и своеволие, военную угрозу и вмешательство империалистов".

Им Чхон Ир отметил, что альянс США - Япония - Южная Корея, а также НАТО являются "раковыми опухолями" для международного порядка, мира и безопасности.

"Военный альянс между США, Японией и Республикой Корея, который обнажает враждебные замыслы против КНДР и соседних стран, а также НАТО - зачинщик кризиса на Украине - являются раковой опухолью, ввергающей в опасность международный порядок, и серьезной угрозой для глобального мира и безопасности", - сказал он. Им Чхон Ир подчеркнул, что США, которые сосредоточены на сплочении с союзниками ради сохранения собственной гегемонии, не вправе обвинять независимые государства в попытке сплотиться для противостояния угрозе со стороны империалистов.

Замминистра добавил, что нападки на отношения между Пхеньяном и Москвой говорят о слабости и нехватке ума у Вашингтона для противостояния независимым странам.

"Злобная антипатия США к корейско-российским отношениям демонстрирует то, что у них не хватает сил и ума противостоять антиимпериалистическим и самостоятельным странам", - приводит его слова ЦТАК. Замминистра подчеркнул, что нападки со стороны США также подтверждают верность выбранного курса на развитие отношений между КНДР и Россией, направленных на создание "независимого и безопасного нового мира и построение подлинной международной справедливости".