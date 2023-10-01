Взрыв у здания МВД в Анкаре произошел возле пункта охраны

Источником взрыва мог быть выстрел из реактивного пехотного гранатомета, который совершил второй нападавший

АНКАРА, 1 октября. /ТАСС/. Взрыв возле здания МВД Турции в Анкаре произошел, когда один из террористов поравнялся с пунктом охраны у внешнего периметра территории ведомства. Об этом свидетельствуют кадры нападения, которые передают турецкие СМИ.

На них видно, как машина с террористами останавливается напротив въезда на территорию ведомства на проспекте Ататюрка. Из нее выходят два человека. Один с оружием в руках начинает приближаться к бронированному пункту охраны на въезде. При этом он ведет огонь по сотрудникам на территории ведомства. Видно, что из-за звуков выстрелов от места инцидента разбегаются прохожие.

Второй нападавший обошел машину сзади, и когда он начал от нее отходить, произошел взрыв. Детонация случилась в том месте, где находился первый террорист, когда он поравнялся с пунктом охраны.

При этом из запечатленных на видео кадров также можно предположить, что источником взрыва мог быть выстрел из реактивного пехотного гранатомета, который совершил второй нападавший. На видео можно, однако, увидеть подобие реактивного дымового следа от выстрела. Телеканал A haber ранее передавал в прямом эфире кадры с места происшествия, на которых был объект, похожий на переносной гранатомет.