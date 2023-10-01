1 октября, 12:05
Теракт в Анкаре

Иордания осудила теракт в Анкаре

Правительство королевства выразило солидарность с народом Турции

БЕЙРУТ, 1 октября. /ТАСС/. Правительство Иордании осуждает террористический акт, совершенный у штаб-квартиры Главного управления безопасности при МВД Турции, и выражает сочувствие пострадавшим. Об этом говорится в переданном агентством Petra заявлении МИД королевства.

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"Иордания солидарна с народом и правительством братской Турции, - говорится в документе. - Хашимитское королевство заявляет о полном неприятии и осуждении всех форм насилия и терроризма, которые нацелены на дестабилизацию обстановки и угрожают безопасности мирных граждан". 

Теги:
ИорданияТурцияТеракт в Анкаре
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