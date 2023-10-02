Кулеба: встреча глав МИД ЕС в Киеве означает скорое вступление страны в организацию

Глава министерства иностранных дел отметил, что "факт того, что совет министров иностранных дел ЕС проходит на Украине, является посланием"

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Факт проведения встречи глав МИД стран Евросоюза (ЕС) в Киеве означает, что Украина на пороге вступления в организацию, и это происходит прямо сейчас. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью европейскому изданию газеты Politico.

"Сам факт того, что этот совет министров иностранных дел стран ЕС проходит на Украине, является посланием. Смысл этого послания в том, что Украина становится членом Европейского союза, этот процесс происходит прямо сейчас, пока мы разговариваем и проводим эти встречи", - сказал он.

По словам Кулебы, украинские руководители будут настаивать в беседах с прибывшими в Киев главами МИД стран Евросоюза на том, что переговоры о вступлении Украины в ЕС должны начаться уже "в конце текущего года".

Министры иностранных дел стран ЕС в ходе визита в Киев 2 октября проведут встречу, на которой, как сообщил портал Euractiv, они обсудят дальнейшие меры поддержки Украины, а также перспективу ее вступления в сообщество. Как ожидается, главы МИД стран ЕС встретятся с Кулебой и президентом Украины Владимиром Зеленским.

ЕС в 2022 году предоставил Украине официальный статус кандидата на вступление. Следующим шагом должно стать начало переговоров о вступлении в сообщество. Для запуска переговорного процесса странам необходимо выполнить ряд условий, включая проведение реформ. 22 июня был представлен предварительный доклад Еврокомиссии о готовности Украины к переговорам о вступлении в ЕС, согласно которому Киев полностью выполнил лишь два из семи условий для начала процесса - принял законодательство о судебной реформе, а также о свободе СМИ. Между тем премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил недавно, что Киев выполнил все семь условий для начала переговоров и рассчитывает на вступление в ЕС менее чем за два года. Однако глава представительства ЕС на Украине Катарина Матернова заявила на прошлой неделе в интервью украинскому изданию "Европейская правда", что реалистичным сроком вступления Украины в Европейский союз является 2030 год.