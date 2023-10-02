В Киеве раскритиковали пост Илона Маска о Зеленском

Советник главы офиса президенты Михаил Подоляк осудил любые попытки иронизировать на тему Украины

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Первые лица Украины пишут оскорбительные посты в адрес американского предпринимателя Илона Маска, который высмеял постоянные просьбы украинского президента Владимира Зеленского профинансировать Киев.

Накануне Маск в соцсети X (ранее Twitter) опубликовал мем, на котором изображен подросток с пульсирующей веной на лбу, однако вместо лица оригинального героя мема лицо украинского президента. Маск сопроводил пост подписью: "Когда прошло пять минут, а ты еще не попросил миллиарда долларов помощи". Опубликованный 10 часов назад пост набрал более 426 тыс. лайков.

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк в своем Telegram-канале осудил любые попытки иронизировать на тему Украины, возмутившись тем, что далеко не все медийные личности "способны это осознать". "Иногда лучше молчать, правда же, Илон Маск?" - написал советник главы офиса Зеленского.

Глава Верховной рады Руслан Стефанчук также написал оскорбительный пост в соцсети X (ранее Twitter), отметив Илона Маска. В комментариях под публикацией читатели рекомендовали спикеру Рады не позорить Украину и предоставить дипломатам возможность отвечать Маску.

Зеленский регулярно призывает страны Запада предоставлять поддержку Украине. В Киеве открыто заявляют, что могут самостоятельно покрыть только военные расходы, остальное финансируется за счет помощи западных партнеров. На 2023 год власти Украины уже закладывали рекордный дефицит в размере $38 млрд, тогда Зеленский предложил Западу полностью его покрыть. Однако теперь в проекте бюджета Украины на 2024 год заложен еще больший дефицит - около $42 млрд. Как отметил министр финансов Украины Сергей Марченко, желающих выделять деньги Киеву в западных странах становится все меньше и меньше, а украинским властям все сложнее просить о новом финансировании.