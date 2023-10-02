Подоляк убрал упоминание о Маске из поста о критиках Украины

Предприниматель ранее опубликовал мем, которым высмеял постоянные обращения украинского президента к западным союзникам с просьбой выделить Киеву финансовую помощь

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заменил свой пост с упреком в адрес "медийных личностей, иронизирующих на тему Украины", на новый, убрав из него упоминание об Илоне Маске.

Накануне Маск в соцсети X (ранее Twitter) опубликовал мем, которым высмеял постоянные обращения украинского президента Владимира Зеленского к западным союзникам с просьбой выделить Киеву финансовую помощь. На Украине это вызвало негодование, а политики, включая Подоляка, стали писать оскорбительные посты в адрес предпринимателя.

В своем Telegram-канале Подоляк осудил любые попытки иронизировать на тему Украины, возмутившись тем, что далеко не все медийные личности "способны это осознать". "Иногда лучше молчать, правда же, Илон Маск?" - написал советник главы офиса Зеленского. Однако спустя порядка полутора часов Подоляк удалил свой пост и опубликовал его заново, но уже без последней фразы, содержавшей выпад в адрес Маска.

Отреагировали на пост Маска и в украинском парламенте. Спикер Руслан Стефанчук написал оскорбительный пост в соцсети X, отметив предпринимателя, еще один "ответ" Маску появился в аккаунте самой Верховной рады. На данный момент они не были удалены или отредактированы.

Картинка, которую опубликовал Маск, содержит изображение подростка с пульсирующей веной на лбу, лицо оригинального героя мема заменено на лицо украинского президента. Маск сопроводил пост подписью: "Когда прошло пять минут, а ты еще не попросил миллиарда долларов помощи". Пост быстро набрал несколько сотен лайков.

В Киеве нередко выступают с критикой действий Маска. Очередной скандал разгорелся после публикации в американских СМИ информации о том, что бизнесмен отключал Украине доступ к сервису спутниковой связи Starlink над Крымом в 2022 году. После аналитики испанской газеты El Pais выразили мнение, что власти Украины ищут альтернативы Starlink, однако признают, что не могут отказаться от него. Аналитики пришли к выводу, что Starlink необходим ВСУ, и если сервис связи перестанет работать, украинская оборона может рухнуть. В свою очередь в сентябре начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов признал, что ВСУ используют системы Starlink везде в зоне боевых действий.