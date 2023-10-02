В Турции 20 человек задержали по подозрению в причастности к РПК

Министр внутренних дел страны Али Ерликая сообщил о проведении антитеррористических операций по 26 адресам в Стамбуле и Кыркларели

АНКАРА, 2 октября. /ТАСС/. Силы безопасности Турции задержали 20 человек по подозрению в причастности к Рабочей партии Курдистана (РПК), признанной в республике террористической.

"В результате антитеррористических операций, которые проводились по 26 адресам в Стамбуле и Кыркларели, были задержаны 20 подозреваемых", - написал в соцсети Х (ранее "Twitter") министр внутренних дел Турции Али Ерликая.

Операции были проведены на следующий день после теракта возле здания МВД республики в Анкаре, ответственность за который на себя взяла РПК. 1 октября два террориста подъехали к воротам здания, один из них привел в действие взрывчатку у пункта охраны. Завязалась перестрелка, в результате которой нейтрализовали второго террориста. Двое полицейских получили легкие ранения. МВД установило, что один из нападавших являлся членом РПК.