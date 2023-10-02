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Ситуация в зоне нагорнокарабахского конфликта

Армяне Карабаха смогут использовать армянский язык

Кроме того, жителям обеспечат свободу вероисповедания, охрану культурных и религиозных памятников, говорится в заявлении администрации президента Азербайджана

БАКУ, 2 октября. /ТАСС/. Армянскому населению Карабаха гарантируется право на сохранение и развитие культуры, обеспечиваются свобода вероисповедания и возможность использовать армянский язык. Об этом говорится в заявлении администрации президента Азербайджана, в котором приводятся детали планов реинтеграции региона.

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"Сфера культуры, образования и религии. Жителям гарантируется право на сохранение и развитие своей культуры, этнокультурных особенностей. Обеспечиваются свобода вероисповедания, охрана культурных и религиозных памятников. Создается возможность использования армянского языка", - говорится в тексте заявления, опубликованного государственным информагентством АзерТАдж. 

Теги:
АзербайджанАрменияСитуация в зоне нагорнокарабахского конфликта
© Информационное агентство ТАСС
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