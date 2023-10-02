2 октября, 15:00
Дело Дональда Трампа

Трамп назвал гражданский иск против него "охотой на ведьм"

Дональд Трамп прибыл в суд Нью-Йорка
© ТАСС/ Reuters

Экс-глава Белого дома считает, что дело о мошенничестве при оценке активов Trump Organization является попыткой повлиять на исход предстоящих в 2024 году президентских выборов

НЬЮ-ЙОРК, 2 октября. /ТАСС/. Экс-президент США Дональд Трамп назвал инициированный против него в Нью-Йорке гражданский иск о мошенничестве при оценке активов Trump Organization попыткой повлиять на исход предстоящих в 2024 году президентских выборов.

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"Совершенно ясно, что это связано с вмешательством в выборы. Они пытаются навредить мне, потому что я иду к этим выборам очень успешно", - сказал он в эфире телеканала CNN. Экс-президент США также назвал гражданский иск против себя "охотой на ведьм".

Трамп участвует в первом заседании суда в Нью-Йорке по делу о мошенничестве при предоставлении его компанией сведений о стоимости активов при получении кредитов и оформлении страховок. Как ожидается, процесс продлится до декабря. Ранее суд штата Нью-Йорк уже признал, что сам Трамп и Trump Organization подлежат ответственности в рамках гражданского дела. Гражданские дела не предусматривают тюремного заключения или иных мер, связанных с ограничением свободы и не препятствуют участию в выборах. 

Теги:
СШАТрамп, ДональдДело Дональда Трампа
© Информационное агентство ТАСС
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