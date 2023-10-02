Макрон объявил о создании 238 дополнительных отрядов жандармов во Франции

По словам президента страны, это решение было принято еще до беспорядков, охвативших страну в конце июня и начале июля

ПАРИЖ, 2 октября. /ТАСС/. Президент Франции Эмманюэль Макрон объявил о создании дополнительных 238 отрядов жандармов, которые будут размещены в разных регионах страны. Это заявление он сделал на встрече со стражами порядка в коммуне Тоннен (департамент Ло и Гаронна) на юго-западе республики.

"Речь идет о 238 отрядах", - сказал он, добавив, что 141 из них является мобильным. Для этих целей в жандармерию будут наняты 3,5 тыс. человек. По словам президента, это решение было принято еще до беспорядков, охвативших страну в конце июня и начале июля.

Французский лидер отметил, что отряды создаются в рамках закона о развитии министерства внутренних дел, принятого в январе 2023 года, который предполагает финансирование ведомства в размере €15 млрд до 2027 года.

Ранее глава МВД Франции Жеральд Дарманен сообщил, что численность французской полиции и жандармерии будет увеличена на 8,5 тыс. человек к 2027 году.

Беспорядки во Франции начались после того, как 27 июня 17-летний водитель алжирского происхождения был убит после отказа выполнить требования дорожного патруля в пригороде Парижа. В начале июля беспорядки удалось подавить. Движение предпринимателей Франции оценило убытки от погромов более чем в €1 млрд. За различные нарушения было задержано около 4 тыс. участников беспорядков.