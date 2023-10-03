В Турции по подозрению в причастности к РПК задержали 90 человек

Антитеррористические операции провели в 18 провинциях республики, сообщает телеканал TRT Haber

АНКАРА, 3 октября. /ТАСС/. Силы безопасности Турции задержали 90 человек по подозрению в причастности к деятельности Рабочей партии Курдистана (РПК), признанной в республике террористической.

Как отмечает телеканал TRT Haber, антитеррористические операции были проведены в 18 провинциях республики.

Операции проводятся после теракта возле здания МВД Турции в Анкаре, ответственность за который на себя взяла РПК. 1 октября два террориста подъехали к воротам здания, один из них привел в действие взрывчатку у пункта охраны. Завязалась перестрелка, в результате которой нейтрализовали второго террориста. Двое полицейских получили легкие ранения. МВД установило, что один из нападавших являлся членом РПК.