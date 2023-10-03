В Косове призвали США построить базу на севере края для противостояния РФ

По мнению экс-министра по диалогу с Белградом, "только так геополитическая война Сербии и России против Косова и Балкан прекратится"

БЕЛГРАД, 3 октября. /ТАСС/. Соединенные Штаты Америки должны построить военную базу на севере Косова и Метохии, что позволит Приштине противостоять в "геополитической войне" с Сербией и Россией. Соответствующее заявление сделала бывший министр непризнанного Косова по диалогу с Белградом Эдита Тахири.

"США следует построить военную базу на севере Косова, только так геополитическая война Сербии и России против Косова и Балкан прекратится! В результате геополитическая линия Запад - Восток проходит именно на Балканах", - написала Тахири на своей странице в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

Тахири ранее подчеркивала, что Вашингтону необходимо как можно скорее наказать Белград в связи с инцидентом на севере Косова, в результате которого погибли косовский полицейский и трое сербов, так как промедление в карательных шагах является "воодушевлением для Сербии и России".

Премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович в понедельник также призвал Евросоюз принять меры в отношении Белграда, который, по его словам, продемонстрировал неприемлемую реакцию на инцидент на севере Косова и Метохии.

Премьер непризнанного Косова Альбин Курти ранее утверждал, что вооруженные люди в масках в ночь на 24 сентября напали на полицейских на севере края при поддержке сербских властей, в результате чего погиб один сотрудник полиции. Позднее президент Сербии Александар Вучич в обращении к нации заявил, что полицейские подразделения Косова убили трех сербов и что представители Сил НАТО для Косова (KFOR) фактически дали Курти карт-бланш на убийство сербов на севере края. По его словам, представители KFOR помогали полиции Косова в операции против местных сербов. Вучич добавил, что после произошедшего Белград никогда не признает независимость края.