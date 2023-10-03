Франция заявила о готовности подписать соглашение о военной помощи с Арменией

Как отметила министр иностранных дел Франции Катрин Колонна, "ряд вопросов уже согласован между Парижем и Ереваном"

ЕРЕВАН, 3 октября. /ТАСС/. Франция готова подписать с Арменией соглашение о поставке военной помощи. Об этом заявила министр иностранных дел Франции Катрин Колонна на пресс-конференции по итогам встречи с армянским коллегой Араратом Мирзояном.

"Мы обсудили вопросы двустороннего сотрудничества в сфере безопасности. Франция дала согласие на заключение в будущем контракта с Арменией, который позволил бы осуществить поставки военной продукции, чтобы она могла обеспечивать свою безопасность", - сказала Колонна.

Глава французской дипломатии заявила, что не может сообщить подробности по поводу потенциального соглашения. Тем не менее, по ее словам, "ряд вопросов уже согласован между Парижем и Ереваном". Также она анонсировала расширение миссии европейских наблюдателей на границе Армении и Азербайджана.

19 сентября началось очередное обострение в Нагорном Карабахе. В Баку объявили о начале военной операции. В Ереване назвали происходящее "широкомасштабной агрессией". Россия призвала стороны конфликта остановить кровопролитие и вернуться к дипломатическому урегулированию. 20 сентября была достигнута договоренность о прекращении боевых действий, а на следующий день в азербайджанском городе Евлах прошла встреча представителей Баку и армянского населения Карабаха "для обсуждения вопросов реинтеграции".

Президент непризнанной Нагорно-Карабахской республики Самвел Шахраманян 28 сентября подписал указ о прекращении ее существования с 1 января 2024 года. Населению предписано рассмотреть предложенные Баку условия реинтеграции и самостоятельно принять решение о возможности остаться.

По данным армянского правительства, в Армению въехали 100 520 вынужденных переселенцев из Нагорного Карабаха, население которого до недавнего времени составляло примерно 120 тыс. человек.