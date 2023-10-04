Тайвань зафиксировал приближение 29 летательных аппаратов и пяти кораблей КНР

В ответ Вооруженные силы острова задействовали флот, авиацию, а также ЗРК

ГОНКОНГ, 4 октября. /ТАСС/. Вооруженные силы Тайваня зафиксировали за минувшие сутки приближение к острову 29 летательных аппаратов и пяти кораблей Народно-освободительной армии Китая (НОАК). Об этом говорится в заявлении, размещенном на сайте военного ведомства острова.

Как утверждается, 16 воздушных аппаратов "пересекли срединную линию Тайваньского пролива и зашли в опознавательную зону ПВО острова к северу и юго-западу от него". Среди них беспилотники BZK-005 и GJ-2, четыре истребителя Су-30, шесть J-10, два J-16, противолодочный самолет Y-8 и многоцелевой самолет Y-9.

Как указывается в документе, армия Тайваня в ответ задействовала авиацию, корабли, а также наземные зенитные ракетные комплексы для наблюдения за целями.

18 сентября Вооруженные силы Тайваня сообщили, что зафиксировали за сутки полеты возле острова 103 военных самолетов НОАК, что стало самой масштабной такой операцией по меньшей мере с августа 2023 года. Согласно опубликованному ранее ежегодному докладу тайваньского военного ведомства, авиация и корабли НОАК стали гораздо чаще пересекать срединную линию Тайваньского пролива и входить в опознавательную зону ПВО острова после состоявшегося 2-3 августа 2022 года визита в Тайбэй занимавшей в то время пост спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси.

Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года, когда туда бежали остатки сил Гоминьдана во главе с Чан Кайши (1887-1975), потерпев поражение в гражданской войне в Китае. Пекин считает Тайвань одной из провинций КНР.