К юго-востоку от Тулькарма двое неизвестных обстреляли израильский автомобиль

Военнослужащие Армии обороны Израиля ответили ответным огнем по стрелявшим

ТЕЛЬ-АВИВ, 5 октября. /ТАСС/. Двое неизвестных обстреляли автомобиль, принадлежавший израильским поселенцам, в населенном пункте Авней-Хефец, расположенном к юго-востоку от города Тулькарма на Западном берегу реки Иордан. Об этом сообщило армейское радио "Галей ЦАХАЛ".

По его данным, после расстрела автомобиля нападавшие открыли огонь по блокпосту, где находились военнослужащие Армии обороны Израиля. Те ответили ответным огнем по стрелявшим: один из них погиб на месте, второй был ранен. Информации о пострадавших с израильской стороны радиостанция не привела.

В принадлежавшей нападавшим машине были обнаружены винтовки М-16.

Ранее в четверг пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила о перестрелках во время ночной контртеррористической операции в лагере палестинских беженцев Тулькарм на Западном берегу. Кроме того, представители арабского населения, как утверждают израильские военные, бросали в их сторону взрывные устройства. Несколько палестинцев получили ранения в ходе столкновений, об их состоянии на данный момент ничего неизвестно.