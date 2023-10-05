Минздрав подтвердил гибель двоих палестинцев в столкновениях с израильскими военными

Столкновения произошли недалеко от города Тулькарм

КАИР, 5 октября. /ТАСС/. По меньшей мере двое палестинцев погибли в результате вооруженного столкновения с военнослужащими Армии обороны Израиля недалеко от города Тулькарм на Западном берегу реки Иордан. Это подтвердило Министерство здравоохранения Палестины на своей странице в Facebook (запрещен в РФ, принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской).

По его данным, двое молодых людей 23 и 27 лет получили огнестрельные ранения, оказавшиеся несовместимыми с жизнью.

Ранее в четверг израильское армейское радио "Галей ЦАХАЛ" проинформировало, что двое неизвестных обстреляли автомобиль в израильском поселении Авней-Хефец, расположенном к юго-востоку от Тулькарма. Нападавшие также открыли огонь по блокпосту, где находились израильские военные, те ответили ответным огнем по стрелявшим. Один из них погиб на месте, второй был ранен. Позже появилась информация, что раненый палестинец умер.