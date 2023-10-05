Politico: шансы введения санкций ЕС против Азербайджана низки из-за зависимости от газа

Как отмечает издание, Брюссель рассматривает каспийский газ как альтернативу российскому

БРЮССЕЛЬ, 5 октября. /ТАСС/. Евросоюз (ЕС) вряд ли введет санкции против Баку из-за обострения в Нагорном Карабахе, так как зависит от поставок природного газа из Азербайджана. Такое мнение выразила газета Politico.

Издание приводит слова председателя подкомитета по обороне Европарламента Натали Луазо (Франция), которая вместе с 60 евродепутатами направила главе дипломатии ЕС Жозепу Боррелю запрос, какие санкции будут введены против Азербайджана в связи с боевыми действиями в Карабахе. "По-настоящему [остро] вопрос стоит на уровне стран - участниц ЕС: Венгрия очень близка России, Турции и Азербайджану, но есть еще и такие государства, как Австрия, Болгария и Румыния, которые зависят от азербайджанского газа. Есть также страны, подобные Италии, которая надеется получить лицензию для своей нефтяной компании", - отметила французский законодатель. Она сравнила положение с ситуацией вокруг Украины, имея в виду стремление ЕС поддержать Киев в ущерб экономическим связям с Москвой.

Как отмечает издание, хотя европейские политики часто готовы в своих заявлениях принять сторону Армении, влияние Азербайджана на сообщество гораздо сильнее, так как Брюссель рассматривает каспийский газ как альтернативу российскому. Несмотря на робкие выражения озабоченности некоторых европейских политиков, экономический кризис вынуждает ЕС выбирать между своими ценностями и выгодой от сотрудничества с Баку, говорится в материале. По данным газеты, в 2022 году Евросоюз импортировал около 3,4% общего объема азербайджанского газа по Трансадриатическому трубопроводу.

Баку может в будущем играть более важную роль в энергетической стратегии сообщества из-за близости к Туркмении, которая занимает четвертое место в мире по запасам ПГ, считает газета. Европейские и американские компании, как отмечает Politico, ведут переговоры о строительстве инфраструктуры для транзита газа через Азербайджан.

3 октября агентство Reuters со ссылкой на документ, подготовленный Европейской службой внешних действий, сообщило, что Евросоюз может пересмотреть программы сотрудничества с Азербайджаном в ряде сфер и ввести санкции против физических лиц, если ситуация в Нагорном Карабахе ухудшится. Как уточняет Politico, решение по вопросу санкций может быть принято 5 октября.