США выдворяют двух российских дипломатов

Эта мера стала ответом на высылку двоих сотрудников американского посольства в Москве, сообщили в пресс-службе Госдепа

ВАШИНГТОН, 6 октября. /ТАСС/. Соединенные Штаты приняли решение предписать двум российским дипломатам покинуть американскую территорию в ответ на недавний схожий шаг РФ. Об этом сообщили корреспонденту ТАСС в пресс-службе Госдепартамента.

"На <...> высылку Российской Федерацией двух дипломатов из американского посольства в Москве Госдепартамент ответил объявлением персонами нон грата двух должностных лиц российского посольства, работающих в Соединенных Штатах", - заявили во внешнеполитическом ведомстве.

В Госдепартаменте утверждали, что Россия демонстрирует "модель поведения, характеризующуюся преследованием" американских дипломатов. Администрация США "не потерпит" такого отношения к своим дипломатам, заявили в Госдепартаменте. Нынешнее решение американской стороны, по мнению Госдепартамента, подает "ясный сигнал о том, что неприемлемые действия" в отношении персонала посольства США в Москве "будут иметь последствия".

Как сообщил 14 сентября МИД России, двое сотрудников посольства США в Москве были объявлены персонами нон грата. Посол США в Москве Линн Трейси была вызвана в МИД, где ей вручили ноту о несовместимости с дипломатическим статусом действий первого и второго секретарей посольства. Этим двум сотрудникам американской дипмиссии в Москве было предписано покинуть территорию России.

Трейси была вручена официальная нота относительно несовместимости с дипломатическим статусом действий первого секретаря посольства Джеффри Силлина и второго секретаря Дэвида Бернстайна. Указанные лица вели, по свидетельству МИД, незаконную деятельность, поддерживая связь с обвиняемым в "конфиденциальном сотрудничестве" с иностранным государством российским гражданином Робертом Шоновым. Последнему, как ранее заявляли власти, за материальное вознаграждение давались задания, целью которых было нанесение ущерба национальной безопасности России.

Ранее ФСБ России распространила видеозапись допроса бывшего сотрудника генконсульства США во Владивостоке Шонова, где тот признает вину в сборе за вознаграждение данных о ходе специальной военной операции по заданию дипломатов из политического отдела американского посольства - Силлина и Бернстайна. Шонову предъявили обвинение в сотрудничестве на конфиденциальной основе с иностранным государством (ст. 275.1 УК РФ). ФСБ направляла повестки в посольство США, чтобы допросить работавших с Шоновым дипломатов.