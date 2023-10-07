Турецкая армия ликвидировала 58 курдских боевиков на севере Сирии

МО Турции ранее сообщало о ликвидации 14 курдских боевиков в регионе в районе проведения операций "Щит Евфрата", "Оливковая ветвь" и "Источник мира"

СТАМБУЛ, 7 октября. /ТАСС/. Турецкая армия уничтожила 58 боевиков запрещенной Анкарой Рабочей партии Курдистана (РПК) в ходе операции на севере Сирии. Об этом говорится в сообщении министерства в соцсети X (ранее Twitter).

"Число террористов, ликвидированных на севере Сирии в ходе операции, проведенной нашими ВС в рамках права на законную оборону, увеличилось до 58", - говорится в сообщении.

Ранее МО Турции сообщало о ликвидации 14 курдских боевиков в регионе в районе проведения операций "Щит Евфрата", "Оливковая ветвь" и "Источник мира".

ВВС Турции вечером 6 октября начали воздушную операцию на севере Сирии, целью которой являются объекты РПК и ее сирийского крыла - "Сил народной самообороны". Как сообщила газета Yeni Şafak, в рейде было задействовано 30 боевых самолетов. Операция проводилась на глубину 40-50 км, удары наносились по базам боевиков, принадлежащим РПК нефтяным скважинам и складам горюче-смазочных материалов в районах Тель-Рифаат, Джизире и Дерик.

Турция проводит воздушные операции на севере Сирии и Ирака после предпринятой 1 октября РПК попытки теракта у штаб-квартиры МВД в Анкаре. В Анкаре заявляют, что действуют исходя из прав на самооборону, проистекающих из статьи 51 Устава ООН.

Турция называет РПК основной угрозой национальной безопасности. Турецкая армия периодически проводит в Ираке и Сирии операции против курдских боевиков и держит в регионе крупную группировку войск.