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Палестино-израильский конфликт

В Израиле надеются вытеснить боевиков ХАМАС с территории страны к концу дня

Представитель армии обороны Ричард Хехт заявил, что страна сосредоточена на том, чтобы беречь свои силы

НЬЮ-ЙОРК, 7 октября. /ТАСС/. Армия обороны Израиля надеется к концу дня субботы завершить очистку территории Израиля от боевиков движения ХАМАС. Об этом заявил в эфире телеканала CNN представитель армии обороны Израиля Ричард Хехт.

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"Мы сосредоточены на том, чтобы беречь наши силы. Пока мы говорим, бои продолжаются. Надеемся, что к концу дня внутри Израиля не останется живых террористов", - сказал он.

"Мы развернули наши силы, задействуем наблюдение с воздуха, направили силы в места прорыва. Мы постепенно обеспечиваем безопасность территорий и пытаемся разобраться со всеми проникшими людьми", - добавил Хехт. 

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