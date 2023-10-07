7 октября, 16:53
Палестино-израильский конфликт

Главы МИД Египта и РФ выступили за прекращение эскалации между Израилем и Палестиной

Самех Шукри подчеркнул важность того, чтобы Совбез ООН "взял на себя ответственность за всеобъемлющее рассмотрение палестинского вопроса"

КАИР, 7 октября. /ТАСС/. Глава МИД Египта Самех Шукри провел телефонные переговоры с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Как сообщил египетский МИД, стороны "подчеркнули необходимость немедленно прекратить эскалацию против сектора Газа и ожесточенную конфронтацию между палестинской и израильской сторонами".

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"Шукри подчеркнул своему российскому коллеге важность того, чтобы Совет Безопасности [ООН] взял на себя ответственность за всеобъемлющее рассмотрение палестинского вопроса и принял меры, защищающие права палестинцев, в первую очередь право палестинского народа на создание независимого государства", - говорится в заявлении МИД Египта. 

Теги:
ПалестинаЕгипетРоссияПалестино-израильский конфликтИзраиль
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