Нетаньяху предложил лидерам оппозиции Лапиду и Ганцу присоединиться к кабмину

Яир Лапид ранее высказался за создание чрезвычайного правительства на время проведения военной операции в секторе Газа с ограниченным сроком полномочий

ТЕЛЬ-АВИВ, 7 октября. /ТАСС/. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху предложил лидерам парламентской оппозиции Яиру Лапиду и Бени Ганцу присоединиться к правительству в условиях чрезвычайного обострения ситуации вокруг сектора Газа. Об этом сообщил портал Ynet.

Ранее в субботу Лапид встречался с Нетаньяху и высказался за создание чрезвычайного правительства на время проведения военной операции в секторе Газа с ограниченным сроком полномочий. Политик, занимавший пост премьера с 2021 по 2022 год, заявил, что готов в текущей ситуации отложить все политические разногласия в сторону.