7 октября, 18:10
Палестино-израильский конфликт

Нетаньяху предложил лидерам оппозиции Лапиду и Ганцу присоединиться к кабмину

Яир Лапид ранее высказался за создание чрезвычайного правительства на время проведения военной операции в секторе Газа с ограниченным сроком полномочий

ТЕЛЬ-АВИВ, 7 октября. /ТАСС/. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху предложил лидерам парламентской оппозиции Яиру Лапиду и Бени Ганцу присоединиться к правительству в условиях чрезвычайного обострения ситуации вокруг сектора Газа. Об этом сообщил портал Ynet.

Читайте также
История военных операций Израиля в секторе Газа

Ранее в субботу Лапид встречался с Нетаньяху и высказался за создание чрезвычайного правительства на время проведения военной операции в секторе Газа с ограниченным сроком полномочий. Политик, занимавший пост премьера с 2021 по 2022 год, заявил, что готов в текущей ситуации отложить все политические разногласия в сторону. 

Теги:
Палестино-израильский конфликтИзраильНетаньяху, БиньяминГанц, БениЛапид, Яир
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация