Блинкен обсудил с руководством Израиля меры по укреплению безопасности этой страны

Госсекретарь США "выразил соболезнованиям пострадавшим от террористических атак против Израиля и самым решительным образом осудил эти атаки"

ВАШИНГТОН, 7 октября. /ТАСС/. Госсекретарь США Энтони Блинкен обсудил с израильским руководством меры по укреплению безопасности еврейского государства. Об этом говорится в письменном заявлении руководителя пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллера.

Как следует из документа, Блинкен провел телефонные разговоры с президентом Израиля Ицхаком Герцогом и министром иностранных дел этой страны Эли Коэном. Глава американского внешнеполитического ведомства "вновь выразил соболезнованиям пострадавшим от террористических атак против Израиля и самым решительным образом осудил эти атаки". "Госсекретарь Блинкен также обсудил меры по укреплению безопасности Израиля. Госсекретарь подчеркнул непоколебимую поддержку права Израиля на самозащиту", - говорится в заявлении.