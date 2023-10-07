7 октября, 19:12

Блинкен обсудил с руководством Израиля меры по укреплению безопасности этой страны

Госсекретарь США "выразил соболезнованиям пострадавшим от террористических атак против Израиля и самым решительным образом осудил эти атаки"

ВАШИНГТОН, 7 октября. /ТАСС/. Госсекретарь США Энтони Блинкен обсудил с израильским руководством меры по укреплению безопасности еврейского государства. Об этом говорится в письменном заявлении руководителя пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллера.

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Как следует из документа, Блинкен провел телефонные разговоры с президентом Израиля Ицхаком Герцогом и министром иностранных дел этой страны Эли Коэном. Глава американского внешнеполитического ведомства "вновь выразил соболезнованиям пострадавшим от террористических атак против Израиля и самым решительным образом осудил эти атаки". "Госсекретарь Блинкен также обсудил меры по укреплению безопасности Израиля. Госсекретарь подчеркнул непоколебимую поддержку права Израиля на самозащиту", - говорится в заявлении. 

Теги:
СШАИзраильБлинкен, Энтони
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