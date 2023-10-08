Папа Римский Франциск осудил насилие на Ближнем Востоке

Понтифик призвал к прекращению огня

ВАТИКАН, 8 октября. /ТАСС/. Папа Римский Франциск осудил новый виток насилия на Ближнем Востоке.

"Я с большим волнением и болью слежу за событиями в Израиле, где новый виток насилия привел к сотням жертв и раненым", - сказал понтифик по завершении традиционной воскресной проповеди на площади Святого Петра.

Он призвал к прекращению огня. "Терроризм и война никогда не приносят ничего, кроме жертв и страданий, это - поражение", - подчеркнул Франциск. Он призвал молиться за мир между Израилем и Палестиной.

Понтифик также напомнил о других конфликтах, призвав верующих не уставать молиться Деве Марии, чтобы они завершились. "И не будем забывать о страданиях Украины", - добавил понтифик.