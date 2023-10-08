Источник: ситуация в Израиле не помешает провести контактную группу по Украине

Эта информация подтверждается на сайте НАТО

БРЮССЕЛЬ, 8 октября. /ТАСС/. Ситуация в Израиле не повлияет на проведение в Брюсселе 11 октября контактной группы по поставкам вооружений Украине, а также планового заседания Совета Украина - НАТО (СУН) на уровне министров обороны. Об этом сообщил ТАСС дипломатический источник в Брюсселе.

"Война в Израиле не повлияет на проведение контактной группы по Украине и заседания Совета Украина - НАТО. Оба этих мероприятия являются частью программы плановой встречи министров обороны НАТО 11-12 октября в штаб-квартире альянса", - сообщил дипломат.

Эта информация подтверждается на сайте НАТО - опубликованная в начале октября программа министерского заседания остается неизменной и включает обе встречи.