Зеленский обсудил с Нетаньяху атаку на Израиль и ее последствия

Президент Украины заявил о солидарности с Израилем и выразил соболезнования в связи с многочисленными жертвами

МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что обсудил с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху безопасность украинских граждан в еврейском государстве на фоне атаки со стороны палестинского движения ХАМАС, а также влияние этих событий на ситуацию с безопасностью в регионе.

"Провел экстренный телефонный разговор с Биньямином Нетаньяху", - написал он в Telegram-канале. По его словам, Нетаньяху рассказал ему о ситуации в Израиле, а также о действиях вооруженных сил и органов правопорядка для отражения нападения.

Зеленский заявил о солидарности с Израилем и выразил соболезнования в связи с многочисленными жертвами. "Сейчас важно сотрудничество между израильской полицией и украинскими дипломатами по вопросу безопасности и защиты граждан Украины в Израиле, - написал украинский президент. - Мы обсудили влияние нападения на Израиль на ситуацию с безопасностью в регионе и за его пределами".