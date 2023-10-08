Палестина запросила экстренную встречу глав МИД ЛАГ в ближайшие дни

Постоянный наблюдатель при ООН Рияд Мансур отметил, что заседание нужно в связи с эскалацией в секторе Газа

КАИР, 8 октября. /ТАСС/. Палестина выступила с просьбой провести экстренное заседание Совета Лиги арабских государств (ЛАГ) на уровне глав МИД для консультаций в связи с эскалацией в секторе Газа. Об этом сообщил журналистам постоянный наблюдатель при ООН Рияд Мансур.

"Мы запросили провести экстренное заседание Совета ЛАГ на уровне министров иностранных дел в Каире в ближайшие дни", - приводит канал Al Arabiya слова Мансура.

Ранее с такой инициативой выступили Марокко и Ирак. По информации марокканского МИД, перед встречей, которая состоится в штаб-квартире ЛАГ в Каире, ведутся интенсивные консультации.