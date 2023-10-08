Главы МИД Саудовской Аравии и США обсудили способы деэскалации в Газе

Фейсал бен Фархан Аль Сауд и Энтони Блинкен указали на необходимость работы по поиску путей ослабления напряженности в зоне палестино-израильского конфликта

ДУБАЙ, 8 октября. /ТАСС/. Министр иностранных дел Саудовской Аравии принц Фейсал бен Фархан Аль Сауд и госсекретарь США Энтони Блинкен во время телефонного разговора указали на необходимость работы по поиску путей ослабления напряженности в зоне палестино-израильского конфликта.

"В ходе телефонного разговора министры обсудили опасность продолжающейся военной эскалации в секторе Газа и его окрестностях, а также необходимость поиска способов разрядки напряженности и объединения международного сообщества для смягчения последствий этого кризиса таким образом, чтобы это способствовало поддержанию международного мира и безопасности", - следует из заявления, текст которого опубликован на странице МИД Саудовской Аравии в социальной сети X (ранее Twitter).