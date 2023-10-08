8 октября, 19:09
Палестино-израильский конфликт

Главы МИД Саудовской Аравии и США обсудили способы деэскалации в Газе

Фейсал бен Фархан Аль Сауд и Энтони Блинкен указали на необходимость работы по поиску путей ослабления напряженности в зоне палестино-израильского конфликта

ДУБАЙ, 8 октября. /ТАСС/. Министр иностранных дел Саудовской Аравии принц Фейсал бен Фархан Аль Сауд и госсекретарь США Энтони Блинкен во время телефонного разговора указали на необходимость работы по поиску путей ослабления напряженности в зоне палестино-израильского конфликта.

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"В ходе телефонного разговора министры обсудили опасность продолжающейся военной эскалации в секторе Газа и его окрестностях, а также необходимость поиска способов разрядки напряженности и объединения международного сообщества для смягчения последствий этого кризиса таким образом, чтобы это способствовало поддержанию международного мира и безопасности", - следует из заявления, текст которого опубликован на странице МИД Саудовской Аравии в социальной сети X (ранее Twitter). 

Теги:
СШАПалестинаПалестино-израильский конфликтСаудовская АравияИзраильСауд, Сауд аль-Фейсал, АльБлинкен, Энтони
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