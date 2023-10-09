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Палестино-израильский конфликт

Постпред ОАЭ при ООН заявила, что условия для перемирия вокруг Газы пока не сложились

Лана Заки Нусейба отметила, что Израиль сосредоточен на собственной безопасности и ситуации с заложниками

ООН, 9 октября. /ТАСС/. Ситуация вокруг сектора Газа пока находится не на том этапе, когда можно было бы ожидать заключения перемирия и начала переговоров. Об этом заявила журналистам постоянный представитель ОАЭ при ООН Лана Заки Нусейба по итогам заседания Совета Безопасности ООН.

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"Сейчас необходимо добиваться перемирия, прекращения насилия и возобновления переговоров, но мы еще не достигли этого этапа", - сказала она.

"Совет обсудил применимость норм международного гуманитарного права в этой ситуации, их защиту в соответствии с Женевской конвенцией, положения о соразмерном применении силы. Сейчас Израиль сосредоточен на своей собственной безопасности и ситуации с заложниками, которые должны быть освобождены", - добавила она. 

Теги:
ОАЭПалестино-израильский конфликтИзраиль
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