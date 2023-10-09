WP: атака ХАМАС стала провалом разведки Израиля, на разбор которого уйдут годы

Внешнеполитический обозреватель газеты Дэвид Игнейшес считает, что израильские специалисты "не понимали изобретательности и мастерства своих противников"

ВАШИНГТОН, 9 октября. /ТАСС/. Нападение боевиков палестинской радикальной организации ХАМАС на Израиль стало провалом израильской разведки, на осмысление которого могут уйти многие годы. Такое мнение высказал внешнеполитический обозреватель газеты The Washington Post (WP) Дэвид Игнейшес в авторской колонке, опубликованной в воскресенье.

Атаку боевиков он сравнивает с серией терактов в США 11 сентября 2001 года, особенно в связи с "удивительной слепотой, которая ей предшествовала". По мнению обозревателя, "настоящие провалы разведки происходят не просто от недостатка информации, а от неспособности ее понять". Израильские специалисты, считает он, "не понимали изобретательности и мастерства своих противников". Израильские аналитики, похоже, не учли, что боевики ХАМАС могут покинуть "забаррикадированный сектор Газа на парапланах", добавил автор материала. Власти Израиля, продолжил он, не смогли "оценить способность своего противника действовать одновременно в воздухе, на море и на суше". Израильская разведка, отметил Игнейшес, также не учла, что "ХАМАС и его союзники могут хранить секреты", связанные с нападением. Кроме того, отмечается в статье, "провалы в разведке начинаются с излишней самоуверенности". "Нападение ХАМАС - это провал разведки, на разбор которого у Израиля могут уйти годы", - подчеркнул обозреватель.

При этом, отмечает он, за несколько месяцев до атаки "казалось, что Израиль разваливается на части" из-за судебной реформы премьер-министра еврейского государства Биньямина Нетаньяху. По словам обозревателя, представители руководства израильской разведки рассказали ему, что, по их мнению, "Нетаньяху разрушает Израиль, нападая на его Верховный суд".