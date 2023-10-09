CNN: США отправят дополнительно 20-25 истребителей на Ближний Восток

По данным телеканала, Соединенные Штаты не хотят допустить "агрессии Ирана" и перерастания боевых действий за пределы границ Израиля

НЬЮ-ЙОРК, 9 октября. /ТАСС/. США в ближайшее время направят на Ближний Восток дополнительно 20-25 истребителей F-35 и F-15 для сдерживания Ирана на фоне обострения вокруг сектора Газа. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на знакомые с военным планированием источники.

Целью переброски истребителей является недопущение "агрессии Ирана" и перерастания боевых действий за пределы границ Израиля, отмечает CNN. Телеканал не уточняет, когда именно истребители прибудут в регион.

О планах усиления авиации США в регионе объявил министр обороны Ллойд Остин, однако он не уточнил, сколько самолетов будет отправлено на Ближний Восток.