9 октября, 00:27
Палестино-израильский конфликт

CNN: США отправят дополнительно 20-25 истребителей на Ближний Восток

AP Photo/ Suhaimi Abdullah file
© AP Photo/ Suhaimi Abdullah file

По данным телеканала, Соединенные Штаты не хотят допустить "агрессии Ирана" и перерастания боевых действий за пределы границ Израиля

НЬЮ-ЙОРК, 9 октября. /ТАСС/. США в ближайшее время направят на Ближний Восток дополнительно 20-25 истребителей F-35 и F-15 для сдерживания Ирана на фоне обострения вокруг сектора Газа. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на знакомые с военным планированием источники.

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Целью переброски истребителей является недопущение "агрессии Ирана" и перерастания боевых действий за пределы границ Израиля, отмечает CNN. Телеканал не уточняет, когда именно истребители прибудут в регион.

О планах усиления авиации США в регионе объявил министр обороны Ллойд Остин, однако он не уточнил, сколько самолетов будет отправлено на Ближний Восток. 

Теги:
СШАПалестино-израильский конфликт
© Информационное агентство ТАСС
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