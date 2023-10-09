Трюдо сообщил о готовности Канады оказать Израилю необходимую помощь

Премьер-министр также пообещал сотрудничать с международными партнерами своей страны для установления мира в регионе

ОТТАВА, 9 октября. /ТАСС/. Правительство Канады готово предоставить Израилю необходимую помощь в свете обострения ситуации в регионе. Об этом в воскресенье говорится в заявлении премьер-министра Джастина Трюдо.

"Нашим израильским друзьям: канадцы с вами. Правительство Канады готово поддержать вас - наша поддержка израильского народа непоколебима", - заявил Трюдо.

Премьер-министр также осудил нападение палестинцев на Израиль, призвал их освободить всех захваченных в плен израильтян, а также пообещал работать с международными партнерами Канады для установления мира в регионе.

Кроме того, в соцсети X (ранее Twitter) Трюдо сообщил, что в память о погибших евреях он распорядился приспустить государственные флаги Канады на зданиях национального парламента в Оттаве, а главную башню этого комплекса подсветят сине-белыми огнями, которые будут символизировать цвета флага Израиля.