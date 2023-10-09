Страны Боливарианского альянса заявили об озабоченности насилием в секторе Газа

Они выступают за разрешение конфликта путем переговоров

КАРАКАС, 9 октября. /ТАСС/. Страны Боливарианского альянса для народов Америки (АЛБА) глубоко озабочены эскалацией насилия в секторе Газа, которая несет угрозу миру в регионе, и выступают за разрешение конфликта путем переговоров. Об этом говорится в заявлении АЛБА, которое министр иностранных дел Венесуэлы Иван Хиль Пинто разместил в воскресенье в социальной сети Х (ранее Twitter).

"Государства, входящие в Боливарианский альянс для народов Америки, глубоко озабочены эскалацией насилия в секторе Газа, которая несет угрозу миру, нарушает международное законодательство, принципы и Устав Организации Объединенных Наций", - указывается в заявлении регионального объединения.

"Страны АЛБА солидарны с палестинским народом и требуют выполнения резолюций Организации Объединенных Наций о двух государствах в прежних границах 1967 года и столицей государства Палестина в Восточном Иерусалиме", - говорится в документе.

Также Боливарианский альянс призвал ООН и международное сообщество "к окончательному решению конфликта путем диалога с соблюдением норм международного права".

В региональной объединение стран Латинской Америки и Карибского бассейна АЛБА, образованное в 2004 году, входят Антигуа и Барбуда, Боливия, Венесуэла, Гренада, Доминика, Куба, Никарагуа, Сент-Винсент и Гренадины, Сент-Китс и Невис и Сент-Люсия.