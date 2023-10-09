Боррель заявил, что неопределенность по поводу американской помощи Киеву в будущем растет

ТАСС, 9 октября. Принятие в США временного бюджета, не включающего помощь Украине, подпитывает неопределенность по поводу дальнейшей поддержки Киева Вашингтоном. Об этом в воскресенье заявил глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель.

"Несмотря на активное участие администрации [американского президента Джо] Байдена, это (принятие временного бюджета - прим. ТАСС) подпитывает неопределенность по поводу дальнейшей поддержки этой страны (Украины - прим. ТАСС) со стороны США", - написал он в своем блоге, размещенном на сайте возглавляемого им ведомства.

Он также отметил, что такая ситуация в США накладывает на ЕС еще большую ответственность в плане оказания помощи Киеву.

1 октября президент США Джо Байден подписал одобренный обеими палатами Конгресса закон о продлении финансирования федерального правительства страны на 45 дней, то есть до 17 ноября. Документ не включает в себя помощь Украине. Таким образом в США была предотвращена приостановка работы правительства. Она могла бы привести к невыдаче зарплат, отправке в принудительный неоплачиваемый отпуск и увольнениям сотен тысяч госслужащих, а также к прекращению действия множества госпрограмм.

В четверг по прибытии на саммит Европейского политического сообщества в Гранаде (Испания) Боррель заявил, что ЕС не сможет компенсировать Украине помощь, которую приостановили США, поэтому Брюссель ждет, что Вашингтон пересмотрит это решение и возобновит поддержку Киева.