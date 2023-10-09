Байден устроил вечеринку для сотрудников Белого дома на фоне эскалации в Израиле

Президент и первая леди пригласили сотрудников американской администрации и членов их семей на барбекю под выступление оркестра

ВАШИНГТОН, 9 октября. /ТАСС/. Президент США Джо Байден и первая леди Джилл Байден в воскресенье устроили для сотрудников американской администрации вечеринку с барбекю и музыкой, несмотря на противостояние Израиля и боевиков движения ХАМАС. Об этом сообщил пресс-пул Белого дома.

Журналист, освещающий деятельность лидера США, заметил, что вечером из сада на территории Белого дома доносились звуки "живого оркестра". Репортер поинтересовался у представителя администрации, почему играет музыка.

"Президент и первая леди устраивают барбекю для сотрудников резиденции Белого дома и членов их семей", - сообщил Белый дом в ответ на запрос.

В воскресенье Байден заявил израильскому премьер-министру Биньямину Нетаньяху в телефонном разговоре, что администрация Соединенных Штатов направила помощь Армии обороны Израиля.