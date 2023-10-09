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Палестино-израильский конфликт

Экс-разведчик США заявил, что чрезмерное увлечение ИИ привело к провалу спецслужбы Израиля

Фатальной ошибкой Израиля было "открытое хвастовство" ролью искусственного интеллекта в операции "Страж стен", считает Скотт Риттер

НЬЮ-ЙОРК, 9 октября. /ТАСС/. Чрезмерное увлечение искусственным интеллектом (ИИ) и "открытое хвастовство" привели израильские спецслужбы к провалу. Такое мнение высказал бывший американский разведчик и инспектор ООН Скотт Риттер в опубликованной в воскресенье статье для сайта Consortium News.

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"Возможно, самой большой причиной неудач израильской разведки в отношении ХАМАС была чрезмерная уверенность Израиля в сборе и анализе разведывательной информации", - утверждает Риттер. По его словам, израильская разведка потратила миллиарды долларов на то, чтобы обрабатывать телефонные звонки, электронные письма и текстовые сообщения, и чтобы регулярно фотографировать сектор Газа. Так как объем обрабатываемой информации слишком велик, Израиль вел активные разработки в сфере ИИ, которые затем использовал в ходе антитеррористической операции "Страж стен" в 2021 году. Впоследствии израильская разведка могла использовать ИИ и для прогнозирования действий ХАМАС, однако "фатальной ошибкой Израиля было открытое хвастовство ролью ИИ в операции "Страж стен", считает Риттер. "ХАМАС, очевидно, смог взять под контроль поток информации, собираемый Израилем", - полагает он.

"Вероятно, что ХАМАС придерживался тщательно продуманного плана информационного обмана, поддерживая уровень коммуникаций, достаточный по количеству и качеству, чтобы его не выделил ИИ - и израильские аналитики, отклоняющиеся от нормы. <...> Израильтяне стали заложниками собственных успехов в сборе разведывательной информации. Получая больше данных, чем могли обработать стандартные человеческие аналитические методики, израильтяне обратились за помощью к искусственному интеллекту и, поскольку он успешно использовался во время операций против Газы в 2021 году, стали чрезмерно полагаться на компьютерные алгоритмы в оперативных и аналитических целях", - считает Риттер. 

Теги:
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