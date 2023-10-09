В Белом доме заверили Конгресс, что оказывают Израилю всю необходимую помощь

Представители администрации президента США Джо Байдена заявили, что "внимательно следят за Ираном" на фоне конфликта и стремятся "оказывать на него и его приспешников всяческое давление, чтобы не произошла эскалация ситуации"

ВАШИНГТОН, 9 октября. /ТАСС/. Представители администрации президента США Джо Байдена провели брифинг для американских законодателей и заверили их, что Белый дом предоставит Израилю всю необходимую помощь для защиты страны и не отказал ни в чем, о чем просили израильские власти. Об этом говорится в заявлении лидера демократического большинства в Сенате Конгресса США Чака Шумера, принимавшего участие в мероприятии.

По словам Шумера, брифинг для законодателей из профильных комитетов Сената США провели и.о. первого замгоссекретаря США Виктория Нуланд и помощник заместителя министра обороны США по политическим вопросам Саша Бейкер.

"Я спросил представителей нашего Минобороны, предоставляют ли они Израилю все, что им нужно. И я воодушевился, когда услышал, что они сказали "да" и что они наращивают помощь. Я спросил их, отвергли ли они какие-либо просьбы, с которыми обратился Израиль, и они сказали "нет". Я призвал их обеспечить Израиль всем необходимым для защиты <…>", - говорится в заявлении сенатора, которое он опубликовал у себя на странице в соцсети X (ранее Twitter).

Шумер также сообщил, что представители администрации Байдена на брифинге заявили, что "внимательно следят за Ираном" на фоне конфликта и стремятся "оказывать на него и его приспешников всяческое давление, чтобы не произошла эскалация ситуации".

По информации газеты The Washington Post, прямая военная помощь Вашингтона Израилю позволит стране восполнить запасы боеприпасов, которые тратятся в ходе борьбы с боевиками ХАМАС. Также помощь послужит сдерживающим фактором для ливанской шиитской группировки "Хезболлах", Ирана и других возможных участников конфликта. Источники издания утверждают, что израильские власти обратились к вашингтонской администрации с просьбой предоставить боеприпасы для стрелкового оружия и противоракеты для системы ПВО "Железный купол".

В воскресенье Байден заявил израильскому премьер-министру Биньямину Нетаньяху в телефонном разговоре, что администрация Соединенных Штатов направила помощь Армии обороны Израиля.