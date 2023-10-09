В Польше заявили о готовности эвакуировать из Израиля граждан других стран

Заместитель министра иностранных дел Павел Яблоньский отметил, что "самолеты будут высылаться по мере необходимости и возможностей"

ТАСС, 9 октября. Израиль на данный момент хотят покинуть около 2 тыс. граждан Польши, но Варшава готова оказать помощь в эвакуации и гражданам других стран. Об этом заявил на брифинге заместитель министра иностранных дел Польши Павел Яблоньский.

По его словам, эвакуация будет продолжаться. "Очередные самолеты будут высылаться по мере необходимости и возможностей", - указал он. "Мы будем стараться помогать гражданам других стран, которые к нам обращаются. Но в приоритете - помощь гражданам Польши. По мере появления свободных мест мы будем предоставлять помощь и гражданам третьих стран", - сказал Яблоньский.

Как указал представитель польского МИД, по состоянию на минувшую ночь в ведомство поступило около 2 тыс. обращений с просьбой об эвакуации. "В первую очередь мы оказываем помощь людям, которые прибыли в Израиль ненадолго и планировали вскоре вернуться. Во вторую очередь помощь будет оказана лицам, которые имеют двойное гражданство, израильское гражданство, членам их семей", - пояснил Яблоньский.

Ранее Польша вывезла на трех военных самолетах около 240 своих соотечественников. Президент Польши Анджей Дуда распорядился на срок до 15 октября выделить военный контингент из 200 военнослужащих и трех военных самолетов для эвакуации из Израиля.

По последним данным, в результате эскалации конфликта погибли около 500 палестинцев, еще 2,7 тыс. ранены. В Израиле погибли свыше 700 человек, более 2,2 тыс. получили ранения.