Посол в РФ отметил поддержку многими странами права Израиля защищаться

Александр Бен Цви заявил, что также большое число государств выразило протесты против действий ХАМАС

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Множество стран в ходе последних контактов поддержало право Израиля защищаться. Об этом ТАСС заявил израильский посол в России Александр Бен Цви.

"Были обращения получить политическую, дипломатическую поддержку. Со многими странами были в контакте, - сказал посол. - Многие страны официально заявили не только о том, что понимают позицию Израиля и, конечно, выразили протесты против действий ХАМАС, и, более того, я бы сказал, выразили полное согласие с тем, что Израиль имеет полное право на защиту своего государства".

"Как вы знаете, США - наш стратегический партнер. Тем более у нас есть партнерство в области, скажем, военной помощи", - отметил дипломат.