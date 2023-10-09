9 октября, 13:02,
обновлено 9 октября, 13:29
Палестино-израильский конфликт

Посол в РФ отметил поддержку многими странами права Израиля защищаться

Александр Бен Цви заявил, что также большое число государств выразило протесты против действий ХАМАС

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Множество стран в ходе последних контактов поддержало право Израиля защищаться. Об этом ТАСС заявил израильский посол в России Александр Бен Цви.

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"Были обращения получить политическую, дипломатическую поддержку. Со многими странами были в контакте, - сказал посол. - Многие страны официально заявили не только о том, что понимают позицию Израиля и, конечно, выразили протесты против действий ХАМАС, и, более того, я бы сказал, выразили полное согласие с тем, что Израиль имеет полное право на защиту своего государства".

"Как вы знаете, США - наш стратегический партнер. Тем более у нас есть партнерство в области, скажем, военной помощи", - отметил дипломат. 

Теги:
ПалестинаРоссияПалестино-израильский конфликтИзраиль
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